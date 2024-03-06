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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Сможет ли Роналду выиграть Лигу чемпионов, на этот раз Азиатскую

06 Марта 2024 • 15:20 Комментировать

В понедельник «Аль-Наср» проиграл в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов АФК. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, насколько реален триумф Криштиану Роналду в главном клубном турнире части света, где он выступает.

Поражение от «Аль-Айна» – не сенсация, но и не приговор

В понедельник в первом четвертьфинальном матче азиатской Лиги чемпионов саудовский «Аль-Наср» проиграл «Аль-Айну» из ОАЭ. Хотя все знают о звёздах в составе клуба из Эр-Рияда, назвать этот результат совсем уж сенсацией нельзя. «Аль-Айн» – чемпион ОАЭ, который возглавляет Эрнан Креспо. В целом «Аль-Айн» – это крепкий коллектив, который, кстати, выигрывал Лигу чемпионов АФК и доходил до финала несколько раз. В текущем сезоне команда из ОАЭ выиграла 5 из 6 матчей на групповой стадии, а в плей-офф сыграла вничью в гостях и обыграла дома «Насаф» из Узбекистана.

При этом у «Аль-Насра» хорошие шансы пройти дальше. Поражение «Аль-Айну» со счётом 0:1 не выглядит приговором даже с учётом дисквалификации Эмерика Лапорта на ответный матч. Наверное, в целом «Аль-Наср» остаётся небольшим фаворитом пары.

Кто может стать соперником в полуфинале?

Очевидно, что дальше «Аль-Насру» будет ещё сложнее. Полуфиналы Лиги чемпионов АФК состоятся уже в апреле, когда закончится Рамадан. Если команда Роналду пройдёт в следующий этап, то там сразится с другим представителем Саудовской Аравии – победителем пары «Аль-Иттихад» и «Аль-Хиляль». В такой паре шансы будут примерно 50 на 50. Напомним, что в чемпионате Саудовской Аравии на первом месте идёт как раз «Аль-Хиляль».

То есть в целом нет никакой уверенности, что «Аль-Насру» легко будет дойти до финала. При этом фактор Рамадана надо иметь в виду. Очевидно, что после месячного поста тренерам обеих команд будет сложнее вернуть в форму футболистов-мусульман. Конкретно в «Аль-Насре» это касается не только местных футболистов, но и Садио Мане, например. В этой связи давать прогноз на то, в какой форме будут команды после такого месяца, очень сложно.

А в финале?

Азиатская Лига чемпионов по своей структуре напоминает американские лиги. Дело в том, что до полуфинала существуют две параллельные сетки: Восточная и Западная, победители которых встречаются в двух решающих матчах.

Если «Аль-Наср» дойдёт до решающей стадии, то там уже предстоит сыграть с соперником из Южной Кореи, Китая или Японии (оставшиеся четвертьфиналисты представляют именно эти три страны). С 2013 года, когда финал Лиги чемпионов стал разыгрываться из двух матчей дома и на выезде (исключением стали 2020-й и 2021-й из-за ковида), представители Востока лишь дважды побеждали (в том, числе в одном из ковидных розыгрышей). В прошлом сезоне «Аль-Хиляль» в решающем матче уступил.

Так или иначе, Роналду будет не так-то просто выиграть ещё одну Лигу чемпионов, пусть и азиатскую.

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Криштиану Роналду Аль-Айн АФК Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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