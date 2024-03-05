Одноклубник Роналду пропустит остаток сезона из-за травмы

«Аль-Наср» лишился своего форварда на долгое время. Речь идёт о португальце Андерсоне Талиске.

Саудовские СМИ заявляют, что игрок получил травму, которая выбила его на долгий срок. Футболист не сможет помочь команде до конца сезона. 30-летний бомбардир пройдёт реабилитацию в Италии.

Бразилец уже пропустил первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов АФК с ФК «Аль-Айна» (0:1).

«Обещаю вернуться сильнее в следующем сезоне, чтобы внести ещё больший вклад в успех Аль-Насра», - заявил форвард в соцсетях.

Стоит отметить, что в текущем сезоне Талиска провёл 25 встреч за саудовцев, в которых отличился 25 забитыми мячами.