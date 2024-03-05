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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Одноклубник Роналду пропустит остаток сезона из-за травмы

05 Марта 2024 • 22:17 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
...
Аль-Раед Бурайда
07.03 20:00

«Аль-Наср» лишился своего форварда на долгое время. Речь идёт о португальце Андерсоне Талиске.

Саудовские СМИ заявляют, что игрок получил травму, которая выбила его на долгий срок. Футболист не сможет помочь команде до конца сезона. 30-летний бомбардир пройдёт реабилитацию в Италии.

Бразилец уже пропустил первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов АФК с ФК «Аль-Айна» (0:1).

«Обещаю вернуться сильнее в следующем сезоне, чтобы внести ещё больший вклад в успех Аль-Насра», - заявил форвард в соцсетях.

Стоит отметить, что в текущем сезоне Талиска провёл 25 встреч за саудовцев, в которых отличился 25 забитыми мячами.


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Криштиану Роналду Андерсон Талиска чемпионат Саудовской Аравии Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги

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