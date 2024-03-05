Джорджина Родригес отреагировал на чемпионство Роналду-младшего

Криштиану Роналду-младший, который является сыном звезды мирового футбола Криштиану Роналду, стал триумфатором чемпионата Саудовской Аравии среди команд U13.

«Мои поздравления, команда», - написал Криштиану в социальных сетях.

Джорджина Родригес выложила в соцсети фото Роналду-младшего и написала «Мини-лучший», добавив пять сердец и корону.

Напомним, что Роналду-старший выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии 39-летний португальский бомбардир провел 20 матчей, отметившись 22 забитыми мячами и девятью результативными передачами.