Роналду опубликовал пост после поражения «Аль-Насра»

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал новый пост в своих социальных сетях после неудачного матча в ¼ финала Лиги чемпионов АФК. В первом поединке саудовский клуб на выезде уступил эмиратскому «Аль-Айну» со счетом 0:1.

«Увидимся в Эр-Рияде», - говорится в публикации 39-летнего португальского голеадора.

Напомним, что по ходу вчерашней встречи болельщики «Аль-Айна» всячески провоцировали Криштиану. Когда португалец получал мяч, с трибун начинали выкрикивать фамилию аргентинца Лионеля Месси.

Ответная встреча «Аль-Насра» и «Аль-Айна» состоится в Эр-Риде 11 марта.