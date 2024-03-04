​Лебёф: «Не уверен, что Роналду нужно было ещё больше денег»

Бывший футболист сборной Франции Франк Лебёф оценил вклад Криштиану Роналду в мировой футбол.

«Нельзя отнять ничего из того, что Роналду сделал для футбола только из-за его решения завершить карьеру в Саудовской Аравии. Я хочу поблагодарить его за то, что он вывел спорт на новый уровень, но у каждого есть конец. Он имеет полное право играть в Саудовской Аравии, хотя я не уверен, что ему нужно было ещё больше денег», - сказал Лебёф BetVictor.

Криштиану Роналду играет за «Аль-Наср» с 2023 года. В прессе сообщалось, что заработная плата португальца составляет приблизительно 200 миллионов долларов за сезон.

Ранее в Европе Роналду выступал за лиссабонский «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».

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