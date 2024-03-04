​«Роналду, просто заткнись»: Экс-игрок сборной Франции атаковал Криштиану

Бывший футболист сборной Франции Франк Лебёф оценил недавнее высказывание Криштиану Роналду. Португальский футболист говорил о том, что саудовская лига уже сейчас превосходит французскую.

«Меня раздражает, когда я слышу, как Роналду говорит, что Саудовская профессиональная лига лучше Лиги 1. Как думаете, почему он решил упомянуть именно Лигу 1, а не португальскую лигу? Потому что в Лиге 1 играл Месси! Я очень уважаю Роналду как игрока, но давай, просто заткнись!» - сказал Лебёф BetVictor.

Криштиану Роналду выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср» с начала 2023 календарного года. Действующее трудовое соглашение звёздного португальца рассчитано до конца сезона 2024/2025.

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