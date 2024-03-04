​Сынишка Роналду стал чемпионом Саудовской Аравии U13

Успех в семье Роналду - его сын стал чемпионом страны в составе «Аль-Насра» U13, подтвердив, что в его жилах течет столь же благородная со спортивной точки зрения кровь, как и у его отца. Приз победителям вручал представитель руководящего органа саудовской федерации футбола Муаяд Аль-Шери, а на церемонии, разумеется, присутствовал и отец.

Напомним, что сам Криштиану Роналду выступает в сАудовской Аравии с начала прошлого года. Ранее в своей карьере он успел поиграть за такие клубы, как португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал» и итальянский «Ювентус».