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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Сынишка Роналду стал чемпионом Саудовской Аравии U13

04 Марта 2024 • 03:00 Комментировать

Успех в семье Роналду - его сын стал чемпионом страны в составе «Аль-Насра» U13, подтвердив, что в его жилах течет столь же благородная со спортивной точки зрения кровь, как и у его отца. Приз победителям вручал представитель руководящего органа саудовской федерации футбола Муаяд Аль-Шери, а на церемонии, разумеется, присутствовал и отец.

Напомним, что сам Криштиану Роналду выступает в сАудовской Аравии с начала прошлого года. Ранее в своей карьере он успел поиграть за такие клубы, как португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал» и итальянский «Ювентус».


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Криштиану Роналду
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