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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Джорджина ответила, когда Роналду завершит карьеру

03 Марта 2024 • 15:30 Комментировать

Джорджина Родригес, вторая половинка звёздного Криштиану Роналду, ответила на вопрос, когда португалец завершит игровую карьеру.

«Криштиану [отыграет] ещё год, и всё закончится. Может быть, два года, я не знаю», - сказала Джорджина во время показа мод в Париже. Видео было опубликовано в социальных сетях.

Ответ Джорджины не даёт понимания, когда Роналду повесит бутсы на гвоздь. Стоит напомнить, что в январе сам футболист говорил, что точно не знает, когда его карьера будет завершена. При этом Криштиану подчёркивал желание выполнить действующий контракт с «Аль-Насром» - он рассчитан до середины 2025 года.

Напомним, что в феврале Криштиану Роналду отпраздновал 39-й день рождения.

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Криштиану Роналду Джорджина Родригес Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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