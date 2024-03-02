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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Джорджина вышла на показе мод в футболке Роналду, переходящей в платье фото

02 Марта 2024 • 19:53 Комментировать

Джорджина Родригес, возлюбленная звёздного португальского футболиста Криштиану Роналду, поучаствовала в показе мод Vetements в Париже. Девушка прошлась по подиуму в необычном одеянии. Оно представляет собой красную футболку Криштиану Роналду, переходящую в платье. По стилю верхняя часть одеяния похожа на форму «Манчестер Юнайтед». На ней есть не только номер и фамилия, но и автограф Роналду.

Отметим, что Криштиану Роналду с начала прошлого года выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср». На текущий момент команда располагается на второй позиции в турнирной таблице.

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Криштиану Роналду Джорджина Родригес Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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