Джорджина Родригес, возлюбленная звёздного португальского футболиста Криштиану Роналду, поучаствовала в показе мод Vetements в Париже. Девушка прошлась по подиуму в необычном одеянии. Оно представляет собой красную футболку Криштиану Роналду, переходящую в платье. По стилю верхняя часть одеяния похожа на форму «Манчестер Юнайтед». На ней есть не только номер и фамилия, но и автограф Роналду.

Отметим, что Криштиану Роналду с начала прошлого года выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср». На текущий момент команда располагается на второй позиции в турнирной таблице.

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