Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Иттихад», Малком забил клубу Бензема

01 Марта 2024 • 22:14 Комментировать
Аль-Хиляль Эр-Рияд
3:1
Аль-Иттихад Джидда

В пятницу вечером в Саудовской Аравии встречались две команды первой пятёрки национального чемпионата. Абсолютный лидер первенства, «Аль-Хиляль» принимал дома «Аль-Иттихад», команду Карима Бензема. Правда сам француз на поле так и не появился – у него травма.

Матч завершился уверенной победой «Аль-Хиляля», который продолжает рваться к чемпионству – 3:1. Отметим, что один гол в составе команды оформил Малком Филипе, бывший форвард питерского «Зенита».

После победы «Аль-Хиляль» оторвался от «Аль-Насра» со второго места уже на девять очков. У обоих коллективов по 22 проведённых матча национального первенства.

Протокол игры  
Аль-Хиляль Эр-Рияд3:1Аль-Иттихад Джидда
  12'Канте Н'Голо (0:1)
(1:1) Аль-Шехри Салех39'  
(2:1) Малком Филипе59'  
(3:1) Абдулхамид Сауд67'  
Буну ЯссинАбдулхамид Сауд 89' (Канно Мохамед ( 89') Кулибали КалидуАль-Булаихи АлиЛоди Ренан 66' (Аль-Шахрани Яссер ( 66') Невеш Рубен  77' 90' (Аль-Хамдан Абдулла ( 90') Милинкович-Савич СергейРичард Майкл 89' (Аль-Давсари Нассер ( 89') Малком ФилипеАль-Давсари СалемАль-Шехри Салех  50' 66' (Аль-Фарадж Салман ( 66')
Запасные: Аль-Малки АбдуллелаДжахфали МохаммедАль-Кахтани МохаммедАль-Ями Мохаммед
Аль-Маюф АбдуллаЛуис Фелипе 72' (Аль-Менхали Суайлем ( 72') Хегази Ахмед  50'Кадеш ХасанАль-Сахафи Марван  47' 72' (Аль-Шамрани Фарах ( 72') Аль-Хавсави ЗакарияКанте Н'ГолоФабиньо Энрике  35'Аль-Гамди Файсал 46' (Альгамди Ахмед ( 46') Ромариньо РикардоХамдалла Абдерразак
Запасные: Аль-Махасне МохаммедАль-Мермеш УсамаАль-Джамаан СалехФархан Султан
01 марта. Стадион "Стадион принца Фейсала бин Фахда".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда

Новости по матчу

29 Февраля
18:49
Бесплатный прогноз и ставка на матч Аль-Хиляль — Аль-Иттихад чемпионата Саудовской Аравии — 1 марта 2024
18:33
Прогноз на точный счёт матча Аль-Хиляль — Аль-Иттихад чемпионата Саудовской Аравии — 1 марта 2024
25 Февраля
14:46
«Аль-Иттихад» сделал предложение тер Штегену
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Зидан ведёт переговоры с суперклубом из АПЛ «Ливерпуль» - самый титулованный клуб Англии: команда Клоппа обогнала «Манчестер Юнайтед» ​Салах подписал контракт в Саудовской Аравии – источник Чемпионом Англии станет одна из трёх команд – оцениваем шансы ​Появился неожиданный кандидат на замену Клоппу в «Ливерпуле» Выход «Барселоны» в четвертьфинал Лиги чемпионов является жизненно важным для финансовой ситуации Зидан готов тренировать только три команды – известны их названия 5 топ-клубов контактировали с Хави после его решения покинуть «Барселону» Хаби Алонсо готов возглавить «Баварию», но есть проблема Бекхэм рассказал, куда отправится Месси после завершения карьеры
«Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» «Реал» лишился 27 голов из-за VAR «Спартак» примет «Факел» в «Лужниках» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги Стали известны последние новости по задержанию Промеса в ОАЭ Инсайдер Романо назвал два суперклуба для Хаби Алонсо ​Семин: «Семак работает лучше Адвоката и Спаллетти» Роналду, угомонись, хватит позориться, имей совесть
Спортивные новости
Медведев не сумел пробиться в финал турнира в Дубае «Авангард» дома уверенно обыграл «Ладу» в первом матче плей-офф КХЛ Чесноков отреагировал на дисквалификацию Рублёва Рублёва дисквалифицировали с турнира в Дубае по ходу матча с Бубликом за оскорбление судьи Ольховский высказался о возможном выходе Медведева и Рублёва в финал турнира в Дубае Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
353 мин
Аль-Ахдуд Аль-Ахдуд
Аль-Рияд Аль-Рияд
1
2
Видео
Окончен
Абха Абха
Аль-Таи Аль-Таи
2
0
Видео
Окончен
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Иттихад Джидда Аль-Иттихад Джидда
3
1
Видео
02.03.24 в 17:00
Дамак Дамак
Аль-Иттифак Аль-Иттифак
2.80 3.35 2.35
Видео
02.03.24 в 17:00
Аль-Халидж Аль-Халидж
Аль-Шабаб Эр-Рияд Аль-Шабаб Эр-Рияд
Видео
02.03.24 в 20:00
Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда
Аль-Фатех Аль-Фатех
1.40 4.80 6.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Марта
22:14 · Саудовская Аравия
«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Иттихад», Малком забил клубу Бензема
09:39 · Саудовская Аравия
Роналду отреагировал на поддержку фанатов «Аль-Насра»
29 Февраля
15:54 · Саудовская Аравия
​Роналду сделал публикацию после своей дисквалификации фото
12:18 · Англия. Премьер-лига
Салах является главной целью клубов из Саудовской Аравии на лето
28 Февраля
21:24 · Англия. Премьер-лига
«Роме» будет трудно выкупить Лукаку, у игрока есть другие варианты
19:16 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, готов ли Стерлинг к переезду в Саудовскую Аравию слухи
18:54 · Саудовская Аравия
​Саудовцы хотят переманваить топ-тренеров из Европы – названы три кандидата
18:48 · Англия. Премьер-лига
​Названы 9 звёзд АПЛ, которых хотят видеть в Саудовской Аравии
16:36 · Саудовская Аравия
​Роналду объяснил неприличный жест, за который его могут дисквалифицировать 1
15:14 · Англия. Премьер-лига
​Салах подписал контракт в Саудовской Аравии – источник
03:29 · Англия. Премьер-лига
«Милан» оценивает Тео Эрнандеса в 70-80 млн евро, игрок интересен клубам из трёх чемпионатов
27 Февраля
21:04 · Англия. Премьер-лига
Саудовский клуб готов предложить де Брёйне огромную зарплату слухи
20:57 · Саудовская Аравия
Невеш: «Не планирую возвращаться в Европу»
18:58 · Саудовская Аравия
​«Двойник» Роналду наделал шума в Эр-Рияде фото
13:55 · Италия. Серия А
Клуб Неймара и Малкома может купить полузащитника «Ювентуса»
Все новости