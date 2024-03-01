«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Иттихад», Малком забил клубу Бензема

В пятницу вечером в Саудовской Аравии встречались две команды первой пятёрки национального чемпионата. Абсолютный лидер первенства, «Аль-Хиляль» принимал дома «Аль-Иттихад», команду Карима Бензема. Правда сам француз на поле так и не появился – у него травма.
Матч завершился уверенной победой «Аль-Хиляля», который продолжает рваться к чемпионству – 3:1. Отметим, что один гол в составе команды оформил Малком Филипе, бывший форвард питерского «Зенита».
После победы «Аль-Хиляль» оторвался от «Аль-Насра» со второго места уже на девять очков. У обоих коллективов по 22 проведённых матча национального первенства.
Протокол игры
|12'Канте Н'Голо (0:1)
|(1:1) Аль-Шехри Салех39'
|(2:1) Малком Филипе59'
|(3:1) Абдулхамид Сауд67'
Буну Яссин•Абдулхамид Сауд89' (Канно Мохамед (89') •Кулибали Калиду•Аль-Булаихи Али•Лоди Ренан66' (Аль-Шахрани Яссер (66') •Невеш Рубен 77'90' (Аль-Хамдан Абдулла (90') •Милинкович-Савич Сергей•Ричард Майкл89' (Аль-Давсари Нассер (89') •Малком Филипе•Аль-Давсари Салем•Аль-Шехри Салех 50'66' (Аль-Фарадж Салман (66')
Аль-Маюф Абдулла•Луис Фелипе72' (Аль-Менхали Суайлем (72') •Хегази Ахмед• 50'Кадеш Хасан•Аль-Сахафи Марван 47'72' (Аль-Шамрани Фарах (72') •Аль-Хавсави Закария•Канте Н'Голо•Фабиньо Энрике• 35'Аль-Гамди Файсал46' (Альгамди Ахмед (46') •Ромариньо Рикардо•Хамдалла Абдерразак
01 марта. Стадион "Стадион принца Фейсала бин Фахда".
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