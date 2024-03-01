«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Иттихад», Малком забил клубу Бензема

В пятницу вечером в Саудовской Аравии встречались две команды первой пятёрки национального чемпионата. Абсолютный лидер первенства, «Аль-Хиляль» принимал дома «Аль-Иттихад», команду Карима Бензема. Правда сам француз на поле так и не появился – у него травма.

Матч завершился уверенной победой «Аль-Хиляля», который продолжает рваться к чемпионству – 3:1. Отметим, что один гол в составе команды оформил Малком Филипе, бывший форвард питерского «Зенита».

После победы «Аль-Хиляль» оторвался от «Аль-Насра» со второго места уже на девять очков. У обоих коллективов по 22 проведённых матча национального первенства.