Роналду отреагировал на поддержку фанатов «Аль-Насра»

В рамках 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» встречался с «Аль-Хазмом». Поединок получился очень результативным и завершился вничью со счетом 4:4.

Главная звезда хозяев Криштиану Роналду пропускал эту встречу из-за дисквалификации за неприличный жест. По ходу встречи болельщики выразили поддержку 39-летнему нападающему. В ответ португалец улыбнулся и помахал рукой фанатам.

В сезоне-2023/2024 Криштиану принял участие в 29 поединках во всех турнирах. На счету опытного бомбардира 28 забитых мячей и 11 голевых передач. Контракт Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до середины следующего года.