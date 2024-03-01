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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду отреагировал на поддержку фанатов «Аль-Насра»

01 Марта 2024 • 09:39 Комментировать

В рамках 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» встречался с «Аль-Хазмом». Поединок получился очень результативным и завершился вничью со счетом 4:4.

Главная звезда хозяев Криштиану Роналду пропускал эту встречу из-за дисквалификации за неприличный жест. По ходу встречи болельщики выразили поддержку 39-летнему нападающему. В ответ португалец улыбнулся и помахал рукой фанатам.

В сезоне-2023/2024 Криштиану принял участие в 29 поединках во всех турнирах. На счету опытного бомбардира 28 забитых мячей и 11 голевых передач. Контракт Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до середины следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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