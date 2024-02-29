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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Без Роналду «Аль-Наср» не смог обыграть последнюю команду чемпионата, не хватило даже хет-трика Талиски

29 Февраля 2024 • 22:05 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
4:4
Аль-Хазм
окончен

«Аль-Наср» и «Аль-Хазм» сыграли в рамках чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Матч 22-го тура состоялся 29 февраля в городе Эр-Рияд.

Протокол игры  
Аль-Наср Эр-Рияд4:4Аль-Хазм
(1:0) Талиска Андерсон31'  
  55'Аль-Мхемайд Ахмад (1:1)
(2:1) Талиска Андерсон62'  
  66'Тоше Антониу (2:2)
(3:2) Талиска Андерсон72'  
  85'Селемани Фаиз (3:3)
(4:3) Мане Садио90'  
  90'Рикардо Пауло (4:4)
Валид АбдуллаАль-Бушайль Наваф 90' (Аль-Фатил Мохаммед II ( 90') Аль-Амри АбдулелаЛапорт ЭмерикТеллес АлексАль-Хайбари Абдулла 87' (Аль-Немер Мешари ( 87') Брозович МарселоАль-Наджи Сами 58' (Яхья Айман ( 58') Отавио ЭдмилсонМане Садио 90' (Аль-Хассан Али ( 90') Талиска Андерсон
Запасные: Оспина ДавидАль-Алива АбдулазизКассем МохаммедАль-Сулейхим АбдулмаджидАлавжами Али
Дамен Аймен  90'Аль-Бакр Язид 46' (Аль-Хабаши Наваф ( 46') Рикардо ПаулоВиана БруноКашиш МаджедАль-Мхемайд Ахмад  88'Аль-Сальман Аззам 46' (Аль-Джувайд Ахмед ( 46') Морено Хуниор 83' (Аль-Сайяли Бэзил ( 83') Селемани Фаиз  90'Бадамоси Мохамед  42'Тоше Антониу 90' (Аль-Аазми Фархан ( 90')
Запасные: Аль-Дахиль АбдуррахманАль-Рувайли ОмарАль-Эсса СултанЗайед ИбрагимАбусабаан Мохаммед
29 февраля. Стадион "Аль-Аввал Парк".

 

«Аль-Наср» преследует «Аль-Хиляль» в чемпионской гонке, и пусть отрыв великоват, только команда Криштиану Роналду продолжает хранить «золотую» интригу чемпионата Саудовской Араваии по футболу. У «Аль-Насра» девять побед подряд в официальных матчах, и во всех этих девяти матчах забивал Криштиану Роналду. А в национальном чемпионате последняя потеря очков вообще состоялась в октябре месяце. И в домашней игре против «Аль-Хазма» клуб Криштиану значился явным фаворитом.

Вот только обойтись пришлось без Роналду, который в прошлом туре воспользовался непристойным жестом и бы дисквалифицирован. Без португальца место на острие атаки, а с ним и звание первой скрипки взял Талиска. Надо сказать, что Андерсон со своей задачей справился превосходно. «Аль-Наср» просто задавил «Аль-Хазм» и наседал очень мощно, а главным действующим лицом был как раз бразилец.

Счёт он открыл на исходе получаса игры, а до этого был опасный удар Алекса Теллеса, отменённый гол Антониу Роше, который пробил из явного офсайда. К «Аль-Насру» арбитр был более благосклонен. Пауло Рикардо в своей штрафной площади отмахнулся от аль-Наджи, попав тому локтем по лицу. Рефери момент упустил, но отправился смотреть повтор, а там уже фол заметил. Пенальти назначен и реализован, Андресон Талиска уложил мяч точно в угол – 1:0. Дамен кинулся в нужную сторону, но спасти не сумел.

«Аль-Хазм» хоть и занимает последнюю строчку турнирной таблицы, сдаваться не собирался. Во втором тайме начали отвечать, осмелели и довольно справедливо счёт сравняли. Последовала подача от угла поля, Лапорт в борьбе с форвардом скинул мяч на дальнюю штангу, а там аль-Мхемайд опередил Теллеса и точно пробил – 1:1. Статус-кво хозяева восстановили через восемь минут. И вновь помог корнер: Теллес подал не очень удачно, но подбор остался за Яхъя. Айман прострелил с угла вратарской площади, а Талиска в касание замкнул – 2:1.

Неплохой голевой темп взяли команды, продолжился он ещё одним обменом голов. Антониу Тоше со своей половины поля убежал на рандеву с голкипером и хладнокровно того переиграл – 2:2. Сначала арбитр не засчитали мяч из-за офсайда, но потом увидел на повторе, что в данной ситуации не может быть «вне игры». У «Аль-Насра» и на это нашёлся ответ. И опять угловой, только теперь прямая подача Алекса Теллеса нашла голову Талиски, а Андерсон оформил хет-трик – 3:2.

В концовке матча прошла атака гостей по левому краю, Антониу Тоше вырезал классную диагональ, Бадамоси мяч задел, но прервать передачу не смог, поэтому Селемани из центра штрафной площади точно пробил – 3:3. Но победу «Аль-Наср» всё же выстрадал. Уже в компенсированное время Дамен вылетел на кросс Яхъя и врезал по лицу Мане. Второй пенальти назначили в ворота «Аль-Хазма», а реализовал его сам же Садио – 4:3. Хотя Талиска был на поле и мог героически оформить покер.

Казалось, всё. Но максимально неожиданная потеря очков «Аль-Насра» всё же случилась. На десятой добавленной минуте последняя команда чемпионата подача от угла поля пошла на ближнюю штангу, оттуда Бадамоси продлил во вратарскую площадь, а Пауло Рикардо совершил решающее касание – 4:4. Невероятная ничья.

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Евро-Футбол.Ру,
Аль-Хазм Аль-Наср Эр-Рияд

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