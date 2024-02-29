Криштиану Роналду был оштрафован и дисквалифицирован на один матч за демонстрацию неприличного жеста в недавней игре против «Аль-Шабаба». Жестом Роналду ответил на кричалки болельщиков о Лионеле Месси.

После того, как стало известно о дисквалификации, Роналду сделал публикацию в социальных сетях. Звёздный 39-летний футболист показал фотографию из тренажёрного зала.

«Не могу остановиться», - так подписал фотографию Роналду, который выступает за «Аль-Наср» с начала 2023 года.

Напомним, что «Аль-Наср» обыграл «Аль-Шабаб» со счётом 3:2. Роналду стал автором гола с пенальти.

Роналду объяснил неприличный жест