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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Роналду сделал публикацию после своей дисквалификации фото

29 Февраля 2024 • 15:54 Комментировать

Криштиану Роналду был оштрафован и дисквалифицирован на один матч за демонстрацию неприличного жеста в недавней игре против «Аль-Шабаба». Жестом Роналду ответил на кричалки болельщиков о Лионеле Месси.

После того, как стало известно о дисквалификации, Роналду сделал публикацию в социальных сетях. Звёздный 39-летний футболист показал фотографию из тренажёрного зала.

«Не могу остановиться», - так подписал фотографию Роналду, который выступает за «Аль-Наср» с начала 2023 года.

Напомним, что «Аль-Наср» обыграл «Аль-Шабаб» со счётом 3:2. Роналду стал автором гола с пенальти.

Роналду объяснил неприличный жест

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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