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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Криштиану Роналду наказали за скандальный жест

29 Февраля 2024 • 08:45 Комментировать (2)

В Саудовской Аравии рассмотрели неприличное поведение форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Во время недавнего матча местного чемпионата против «Аль-Шабаба» 39-летний бомбардир показал фанатам соперника неприличный жест. Таким образом он отреагировал на кричалку о Лионеле Месси.

Комитет по этике и дисциплине дисквалифицировал португальского игрока на один поединок. Кроме того, Криштиану должен выплатить денежный штраф в размере 2,4 тысячи евро. Еще 5,1 тысячи от португальца должен получить «Аль-Шабаб». Об этом сообщает Ge.Globo.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Криштиану провел 20 поединков, записав на свой счет 22 гола и девять ассистов.

Роналду грозит наказание за неприличную реакцию на кричалку о Месси

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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Комментарии (2) Все комментарии
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GlorReala
29 Февраля 2024 в 08:53
итого 7,5к евро, как же он теперь будет жить у него же дети, семья..))
Барсафобия
29 Февраля 2024 в 08:56
в кармане его сынах больше 7,5к евро, за ети деньги они чай пьет
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