Криштиану Роналду наказали за скандальный жест

В Саудовской Аравии рассмотрели неприличное поведение форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Во время недавнего матча местного чемпионата против «Аль-Шабаба» 39-летний бомбардир показал фанатам соперника неприличный жест. Таким образом он отреагировал на кричалку о Лионеле Месси.

Комитет по этике и дисциплине дисквалифицировал португальского игрока на один поединок. Кроме того, Криштиану должен выплатить денежный штраф в размере 2,4 тысячи евро. Еще 5,1 тысячи от португальца должен получить «Аль-Шабаб». Об этом сообщает Ge.Globo.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Криштиану провел 20 поединков, записав на свой счет 22 гола и девять ассистов.

Роналду грозит наказание за неприличную реакцию на кричалку о Месси