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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Саудовцы хотят переманваить топ-тренеров из Европы – названы три кандидата

28 Февраля 2024 • 18:54 Комментировать

Клубы Саудовской Аравии рассчитывают переманивать из Европы не только топ-футболистов, но и топ-тренеров. Как сообщает ESPN, ссылаясь на свой источник, в сферу интересов саудовцев входят такие известные специалисты как Томас Тухель, Сержиу Консейсау и Маурисио Почеттино.

Тухель по завершению сезона покинет «Баварию», о чём уже было объявлено. Почеттино сейчас находится под давлением в «Челси» на фоне плохих результатов команды. Консейсау, в свою очередь, хорошо показывает себя в «Порту».

Отметим, что в последние годы саудовские клубы пользуются финансовыми возможностями и приглашают звёзд из европейских лиг.

Названы 9 звёзд АПЛ, которых хотят видеть в Саудовской Аравии

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Томас Тухель Маурисио Почеттино Сержиу Консейсау ещё теги
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