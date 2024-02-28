​Роналду объяснил неприличный жест, за который его могут дисквалифицировать

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду может получить дисквалификацию в Саудовской Аравии за неприличный жест, который он показал во время последнего матча лиги против «Аль-Шабаба». Звёздный португалец объяснил этот жест в виде движений около паха. По словам Роналду, в нём не было ничего оскорбительного.

«Я уважаю все команды. Движение на этих кадрах выражает силу и победу, оно не является зазорным. Мы в Европе к этому привыкли», - сказал Роналду, чьи слова приводит Al-Riyadiah.

Напомним, что «Аль-Наср» обыграл «Аль-Шабаб» со счётом 3:2. Криштиану Роналду отметился голом с одиннадцатиметровой отметки.

​Раскрыт срок вероятной дисквалификации Роналду