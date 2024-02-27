Невеш: «Не планирую возвращаться в Европу»

Полузащитник «Аль-Хиляля» Рубен Невеш признался, что не торопится возвращаться в Европу..

Летом прошедшего года португалец переехал в Саудовскую Аравию, покинув «Вулверхэмптон». Недавно 26-летний хавбек признался, что имел варианты продолжения карьеры в Европе.

«Я не чувствую разницы между европейскими лигами и чемпионатом Саудовской Аравии. Я не планирую возвращаться в ближайшее время.

Через два года Саудовская Аравия может создать одну из сильнейших лиг в мире. Качество игроков, которые сюда приходят, просто невероятно – это похоже на PlayStation!» – цитирует Невеша инсайдер Фабрицио Романо, ссылаясь на O Jogo.

В январе слухи связывали Рубена Невеша с переходом в «Ньюкасл».