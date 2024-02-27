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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​«Двойник» Роналду наделал шума в Эр-Рияде фото

27 Февраля 2024 • 18:58 Комментировать

Звёздный статус Криштиану Роналду не позволяет ему спокойно погулять по улице. А вот Гокмен Акдоган, который внешне очень похож на португальского футболиста, без проблем походил по Эр-Рияду. Парень из Турции наделал шума – люди подходили, чтобы сделать с ним совместное фото. Акдоган при этом копировал манеру поведения Роналду, что только добавляло эффекта.

«Это реально он?» - спросил кто-то из толпы на одном из видео, появившихся в социальных сетях.

Стоит сказать, что Гокмен Акдоган не впервые использует свою схожесть с Криштиану Роналду. Мужчину даже называют «двойником Роналду».

Отметим, что Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с начала 2023 года.

Раскрыт срок вероятной дисквалификации Роналду

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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