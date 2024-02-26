Бензема не забил пенальти в матче чемпионата Саудовской Аравии

Карим Бензема, форвард «Аль-Иттихада» вечером понедельника не забил пенальти в игре его коллектива против «Аль-Вахды» в рамках чемпионата Саудовской Аравии. Тем не менее, это не помешало его команде одержать победу со счётом 2:1. Победа, к слову, стала третьей для клуба из Джидды подряд.
Дубль коллективу Бензема принёс Абдерразак Хамдалла, а свой второй гол футболист оформил как раз с ассиста знаменитого француза.
Напомним, что «Аль-Иттихад» не является кандидатом на чемпионство в Саудовской Аравии. Сейчас у команды лишь 37 баллов турнирной таблицы и пятое место. Отставание от второго места – 15 баллов, а от первого – 22.
Протокол игры
|35'Игало Одион (0:1)
|(1:1) Хамдалла Абдерразак84'
|(2:1) Хамдалла Абдерразак90'
Аль-Маюф Абдулла•Аль-Муса Саад• 90'Фабиньо Энрике•Хегази Ахмед•Аль-Хавсави Закария•Аль-Сахафи Марван87' (Аль-Джамаан Салех (87') •Канте Н'Голо•Фархан Султан58' (Альгамди Ахмед (58') •Хамдалла Абдерразак• 90'Бензема Карим•Ромариньо Рикардо90' (Аль-Менхали Суайлем (90')
Запасные: Аль-Махасне Мохаммед•Аль-Шамрани Фарах
Мунир Моханд•Макки Али• 45'Эль-Ямик Джавад• 82'Дуарте Оскар•Букхари Абдулла 37'46' (Аль-Хавсави Абдулла (46') •Бакшвин Валид80' (Аль-Гамди Ахмед Хазза (80') •Фажр Файчаль•Нур Абдулазиз 58'61' (Наджи Яхья (61') •Гудвин Крейг61' (Ансельмо (61') •Ван Крой Вито75' (Аль-Хаджи Алаа (75') •Игало Одион
26 февраля. Стадион "Кинг Абдулла Спорт Сити".
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