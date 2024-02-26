Бензема не забил пенальти в матче чемпионата Саудовской Аравии

Карим Бензема, форвард «Аль-Иттихада» вечером понедельника не забил пенальти в игре его коллектива против «Аль-Вахды» в рамках чемпионата Саудовской Аравии. Тем не менее, это не помешало его команде одержать победу со счётом 2:1. Победа, к слову, стала третьей для клуба из Джидды подряд.

Дубль коллективу Бензема принёс Абдерразак Хамдалла, а свой второй гол футболист оформил как раз с ассиста знаменитого француза.

Напомним, что «Аль-Иттихад» не является кандидатом на чемпионство в Саудовской Аравии. Сейчас у команды лишь 37 баллов турнирной таблицы и пятое место. Отставание от второго места – 15 баллов, а от первого – 22.