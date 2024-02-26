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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Бензема не забил пенальти в матче чемпионата Саудовской Аравии

26 Февраля 2024 • 22:39 Комментировать
Аль-Иттихад Джидда
2:1
Аль-Вахда Мекка

Карим Бензема, форвард «Аль-Иттихада» вечером понедельника не забил пенальти в игре его коллектива против «Аль-Вахды» в рамках чемпионата Саудовской Аравии. Тем не менее, это не помешало его команде одержать победу со счётом 2:1. Победа, к слову, стала третьей для клуба из Джидды подряд.

Дубль коллективу Бензема принёс Абдерразак Хамдалла, а свой второй гол футболист оформил как раз с ассиста знаменитого француза.

Напомним, что «Аль-Иттихад» не является кандидатом на чемпионство в Саудовской Аравии. Сейчас у команды лишь 37 баллов турнирной таблицы и пятое место. Отставание от второго места – 15 баллов, а от первого – 22.

Протокол игры  
Аль-Иттихад Джидда2:1Аль-Вахда Мекка
  35'Игало Одион (0:1)
(1:1) Хамдалла Абдерразак84'  
(2:1) Хамдалла Абдерразак90'  
Аль-Маюф АбдуллаАль-Муса Саад  90'Фабиньо ЭнрикеХегази АхмедАль-Хавсави ЗакарияАль-Сахафи Марван 87' (Аль-Джамаан Салех ( 87') Канте Н'ГолоФархан Султан 58' (Альгамди Ахмед ( 58') Хамдалла Абдерразак  90'Бензема КаримРомариньо Рикардо 90' (Аль-Менхали Суайлем ( 90')
Запасные: Аль-Махасне МохаммедАль-Шамрани Фарах
Мунир МохандМакки Али  45'Эль-Ямик Джавад  82'Дуарте ОскарБукхари Абдулла  37' 46' (Аль-Хавсави Абдулла ( 46') Бакшвин Валид 80' (Аль-Гамди Ахмед Хазза ( 80') Фажр ФайчальНур Абдулазиз  58' 61' (Наджи Яхья ( 61') Гудвин Крейг 61' (Ансельмо ( 61') Ван Крой Вито 75' (Аль-Хаджи Алаа ( 75') Игало Одион
Запасные: Azzam Mohammed Al BishiАтиа АбдулкуддусАль-Хафит АбдуллаКирейри Наиф
26 февраля. Стадион "Кинг Абдулла Спорт Сити".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Аль-Иттихад Джидда

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Ставка и прогноз на матч Аль-Иттихад — Аль-Вахда чемпионата Саудовской Аравии — 26 февраля 2024
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