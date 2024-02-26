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Саудовская Аравия. Премьер-лига

«Аль-Хиляль» с Малкомом в составе обыграл клуб Джеррарда

26 Февраля 2024 • 19:29 Комментировать
Аль-Иттифак
0:2
Аль-Хиляль Эр-Рияд

В чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Хиляль», абсолютный лидер первенства в гостях одержал победу над «Аль-Иттифаком», который возглавляет Стивен Джеррард. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу «Аль-Хиляля», по голу оформили Сергей Милинкович-Савич и Салем аль-Досари.

Теперь «Аль-Хиляль» отрывается от «Аль-Насра» Криштиану Роналду на семь очков в турнирной таблице. У клуба 59 очков, у преследователя со второго места – 52.

«Аль-Иттифак» Джеррарда остаётся на восьмом месте первенства, имея в своём арсенале всего лишь 28 баллов. Позади 21 сыгранный матч в рамках национального чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Аль-Иттифак Аль-Хиляль Эр-Рияд

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Прогноз и ставка Аль-Иттифак — Аль-Хиляль чемпионата Саудовской Аравии — 26 февраля 2024
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