«Аль-Хиляль» с Малкомом в составе обыграл клуб Джеррарда

В чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Хиляль», абсолютный лидер первенства в гостях одержал победу над «Аль-Иттифаком», который возглавляет Стивен Джеррард. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу «Аль-Хиляля», по голу оформили Сергей Милинкович-Савич и Салем аль-Досари.

Теперь «Аль-Хиляль» отрывается от «Аль-Насра» Криштиану Роналду на семь очков в турнирной таблице. У клуба 59 очков, у преследователя со второго места – 52.

«Аль-Иттифак» Джеррарда остаётся на восьмом месте первенства, имея в своём арсенале всего лишь 28 баллов. Позади 21 сыгранный матч в рамках национального чемпионата.