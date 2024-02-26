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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Раскрыт срок вероятной дисквалификации Роналду

26 Февраля 2024 • 19:20 Комментировать (1)

Криштиану Роналду может получить наказание. Во время воскресного матча саудовской лиги против «Аль-Шабаба» звёздный форвард «Аль-Насра» показал неприличный жест. Так Роналду ответил на кричалки с трибун о Лионеле Месси.

Как сообщает Al Riyadhiah, дисциплинарный комитет намерен дисквалифицировать 39-летнего Роналду на два матча. Кроме того, португалец за неспортивное поведение должен получить штраф.

Напомним, что «Аль-Наср» обыграл «Аль-Шабаб» со счётом 3:2. Роналду стал автором одного из голов – нападающий реализовал пенальти.

Действующий контракт Криштиану Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до конца сезона 2024/2025.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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Комментарии (1) Все комментарии
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Alex1972
26 Февраля 2024 в 19:40
Да пусть играет.. И пусть они кричат.. Хе-хе..
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