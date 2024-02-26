Криштиану Роналду продолжает тщательно следить за своей физической формой. После матча саудовской лиги против «Аль-Шабаба» звёздный форвард «Аль-Насра» провёл тренировку в зале. Компанию ему составила его возлюбленная – Джорджина Родригес. Девушка даже опубликовала в социальных сетях несколько фото и видео с занятия.

В воскресенье «Аль-Наср» обыграл «Аль-Шабаб» со счётом 3:2. Криштиану Роналду отметился голом с одиннадцатиметровой отметки.

Криштиану Роналду 39 лет. Действующий контракт португальского нападающего с «Аль-Насром» рассчитан до конца сезона 2024/2025.

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