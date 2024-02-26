Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

«Аль-Наср» придумал, как отмазать Роналду от наказания

26 Февраля 2024 • 13:49 Комментировать

Звездный центрфорвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду показал неприличный жест болельщикам «Аль-Шабаба» (3:2) во время матча 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии. 39-летнему португальцу не понравились провокационные выкрики фанатов о Лионеле Месси.

Федерация футбола Саудовской Аравии начала расследование инцидента. Роналду может быть наказан за свое поведение.

«Аль-Наср», в свою очередь, заступился за своего лидера. Представители клуба заявили, что видео сгенерировано искусственным интеллектом.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Криштиану сыграл 20 матчей, забил 22 гола и сделал девять ассистов.

Роналду грозит наказание за неприличную реакцию на кричалку о Месси

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» хочет вернуть двух звёзд ​Холанн выбрал новый клуб, новый владелец «Манчестер Юнайтед» поставил тренеру ультиматум, а Мбаппе может уехать в АПЛ – в главных слухах недели Абаскаль выбрал основного вратаря в «Спартаке» Де Брёйне принял решение по своему будущему Замена Анчелотти: «Реал» выбрал нового главного тренера Модрич получил первое предложение - назван клуб ​Назван клуб, который мечтает возглавить Хаби Алонсо Тренер «Аль-Насра» высказался о Криштиану Роналду ​«Ливерпуль» возглавит один из трёх тренеров – названы имена Гюлер принял решение о карьере в «Реале»
Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» ​Месси выступил с заявлением Тухель покинет «Баварию» в конце сезона
Спортивные новости
Свищёв высказался о возможном недопуске российских спортсменов на международные соревнования Московское «Динамо» стало победителем регулярного чемпионата КХЛ впервые за десять лет СКА уступил «Куньлунь Ред Стар» в матче КХЛ — московское «Динамо» заняло первое место в Западной конференции Селиваненко отреагировал на победу Хачанова на турнире в Дохе «Она ошибалась больше, чем когда-либо»: Чесноков высказался о поражении Калинской в финале турнира в Дубае Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
26.02.24 в 17:00
Аль-Иттифак Аль-Иттифак
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд
6.30 4.70 1.40
Видео
26.02.24 в 20:00
Аль-Иттихад Джидда Аль-Иттихад Джидда
Аль-Вахда Мекка Аль-Вахда Мекка
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Февраля
14:29 · США. МЛС
​Роналду или Месси: Эксперты сообщили, у кого больше шансов на «Золотой мяч»
13:49 · Саудовская Аравия
«Аль-Наср» придумал, как отмазать Роналду от наказания
08:56 · Саудовская Аравия
Роналду разместил новый пост после гола с пенальти
00:17 · Саудовская Аравия
Роналду показал неприличный жест болельщикам
25 Февраля
20:33 · Саудовская Аравия
Роналду реализовал пенальти в дерби с «Аль-Шабабом»
19:17 · Саудовская Аравия
​Роналду – в основе «Аль-Насра» на матч саудовской лиги
14:46 · Испания. Ла Лига
«Аль-Иттихад» сделал предложение тер Штегену
11:36 · Россия. Премьер-лига
До Роналду ещё далеко: Дзюба опубликовал видео из тренажёрного зала
08:29 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа и Нойер дали ответ клубу Роналду
02:12 · Англия. Премьер-лига
Названа стоимость возможного трансфера де Брёйне в Саудовскую Аравию слухи
24 Февраля
19:55 · Саудовская Аравия
​Роналду подбадривают на тренировках «Аль-Насра» реаловскими «кричалками»
14:06 · Саудовская Аравия
Бензема положил конец всем слухам о возвращении в Европу
13:09 · Германия. Бундеслига
Де Хеа и Нойер могут уехать из Европы
12:45 · Саудовская Аравия
Деку назвал сильные стороны праймового Роналду
11:31 · Англия. Премьер-лига
Варан получит предложение от клуба Бензема
Все новости