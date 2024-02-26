«Аль-Наср» придумал, как отмазать Роналду от наказания

Звездный центрфорвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду показал неприличный жест болельщикам «Аль-Шабаба» (3:2) во время матча 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии. 39-летнему португальцу не понравились провокационные выкрики фанатов о Лионеле Месси.

Федерация футбола Саудовской Аравии начала расследование инцидента. Роналду может быть наказан за свое поведение.

«Аль-Наср», в свою очередь, заступился за своего лидера. Представители клуба заявили, что видео сгенерировано искусственным интеллектом.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Криштиану сыграл 20 матчей, забил 22 гола и сделал девять ассистов.

Роналду грозит наказание за неприличную реакцию на кричалку о Месси