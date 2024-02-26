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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду, угомонись, хватит позориться, имей совесть

26 Февраля 2024 • 14:00 Комментировать
Аль-Шабаб Эр-Рияд
2:3
Аль-Наср Эр-Рияд

Криштиану Роналду грозит дисквалификация в чемпионате Саудовской Аравии за неприличный жест. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассуждает на этот счёт.

В воскресенье «Аль-Наср» провёл во внутреннем чемпионате дерби с «Аль-Шабабом». Команда Роналду столкнулась с проблемами, но всё же благополучно вырвала победу в концовке. Во втором тайме и после матча трибуны скандировали фамилию Месси. Разум раздосадованного Криштиану помутился, и Роналду отреагировал весьма непристойно.

А не гопник ли он?

Роналду приложил руку к уху и через пару продемонстрировал около своего паха, как надо «тереть морковку». У Криша вообще какая-то особая фиксация на паховой теме. Полмесяца назад он подтёр свой перед кинутым ему шарфом «Аль-Хиляля». Это ещё не берём предыдущие эпизоды. Здесь уже явно просматривается системность.

С одной стороны, это смешно, это шоу. Но Роналду же пример для подражания, да? Ну и вообще что за стремление такое демонстрировать доминирование через свои прелести? Ау, на дворе XXI век! И кто ты, Криштиану? Гламурная суперзвезда, сверхценный футболист или гопник из подворотни?

Искусственный интеллект против Роналду?

Сторона «Аль-Насра» утверждает, что компрометирующее видео сгенерировано искусственным интеллектом. А качество видео не самое лучшее тоже специально? ИИ так сделал, чтобы на него не подумали? Аль-Бушайль и Талиска рядом намеренно? И аль-Бушайль после жеста Роналду по-дружески касается его спины.

Может, голы Криштиану тоже плод воображения искусственного интеллекта? Роналду забивает в девяти официальных матчах подряд, его команда побеждает – а он ведёт себя таким образом. Даже если сейчас и правда ИИ подсуетился, прежнюю историю с шарфом также искусственный интеллект придумал?

Пора остановиться

Рон, хватит позориться, веди себя достойно! Или ты до 39 лет не научился пропускать провокации школьников с трибун мимо ушей? Можно подумать, на твоих виртуальных разборках с Месси свет клином сошёлся. Или у тебя достоинство в штанах только? Несолидно, честное слово. Хоть в Азии, хоть в Европе, хоть ещё где-то.

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Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду чемпионат Саудовской Аравии Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги

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