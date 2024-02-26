Роналду грозит наказание за неприличную реакцию на кричалку о Месси

Нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду могут наказать за неприличный жест во время матча с «Аль-Шабабом». Федерация футбола Саудовской Аравии начала расследование инцидента с участием 39-летней звезды, об этом рапортует The Telegraph.

Напомним, что Роналду показал неприличный жест болельщикам соперников, которые скандировали с трибун: «Месси! Месси!». Встреча завершилась победой «Аль-Насра» со счетом 3:2. В активе Криштиану гол с пенальти.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду провел 20 матчей. Португалец записал на свой счет 22 забитых мяча и девять результативных передач.

Роналду разместил новый пост после гола с пенальти