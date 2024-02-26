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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду грозит наказание за неприличную реакцию на кричалку о Месси

26 Февраля 2024 • 09:46 Комментировать (1)

Нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду могут наказать за неприличный жест во время матча с «Аль-Шабабом». Федерация футбола Саудовской Аравии начала расследование инцидента с участием 39-летней звезды, об этом рапортует The Telegraph.

Напомним, что Роналду показал неприличный жест болельщикам соперников, которые скандировали с трибун: «Месси! Месси!». Встреча завершилась победой «Аль-Насра» со счетом 3:2. В активе Криштиану гол с пенальти.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду провел 20 матчей. Португалец записал на свой счет 22 забитых мяча и девять результативных передач.

Роналду разместил новый пост после гола с пенальти

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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Комментарии (1) Все комментарии
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Alex1972
26 Февраля 2024 в 09:56
Не в том месте чесал.. Месси у него в печёнках.. А-ха-ха-ха.. 😂
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