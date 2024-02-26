Роналду разместил новый пост после гола с пенальти

Звезда «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Аль-Шабабом» в поединке 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. КриРо отметился голом с 11-метровой отметки.

«До самого конца. Не останавливаемся, продолжаем двигаться вперед», - оставил сообщение португальский бомбардир в своих социальных сетях.

«Аль-Наср» располагается на втором месте в турнирной таблице. Команда Роналду отстает от лидирующего «Аль-Хиляля» на четыре балла.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии 39-летний португалец сыграл 20 матчей, забил 22 гола и отдал девять ассистов.