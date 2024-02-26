Роналду показал неприличный жест болельщикам

25 февраля состоялся матч 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Наср» встречался на выезде с «Аль-Шабабом».

Игра завершилась победой «Аль-Насра» со счетом 3:2. Автором одного из голов стал португальский нападающий Криштиану Роналду.

После финального свистка болельщики «Аль-Шабаба» начали скандировать: «Месси! Месси! Месси!». По традиции 39-летний Роналду не смог пройти мимо этого и продемонстрировал неприличный жест в адрес футбольных фанатов.

В текущем сезоне Роналду провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 28 мячей и сделал 11 результативных передач.