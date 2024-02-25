Криштиану Роналду забил в девятом матче кряду, Талиска оформил дубль, или как «Аль-Наср» переборол «Аль-Шабаб»

«Аль-Наср» и «Аль-Шабаб» сыграли в рамках чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Матч 21-го тура состоялся 25 февраля в городе Эр-Рияд.

Выходит на финишную прямую чемпионат Саудовской Аравии по футболу. «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср» оторвались, скорее всего, именно это команды разыграют золото. Команда Криштиану Роналду вообще отлично себя чувствует в этом году, у «Аль-Насра» восемь побед подряд в официальных матчах, а в национальном чемпионате последняя потеря очков вообще состоялась в октябре месяце. И в гостевой игре против «Аль-Шабаба» клуб Криштиану значился явным фаворитом.

Луиш Каштру на матч с «Аль-Шабабом» в старте выпустил всех легионеров-звёзд: Криштиану Роналду, Лапорт, Теллес, Брозович, Талиска и Мане. На скамейке запасных остались только саудиты. Ну и эти звёзды «зарешали», что стало довольно ожидаемым исходом. Началось всё с дриблинга Талиски, Андерсон накрутил сразу трёх соперников, откинул мяч Брозовичу, а Марцело пальнул со средней дистанции. Аль-Асби парировал с трудом.

Вскоре прилетела и разящая контратака «Аль-Насра», завершил которую Садио Мане. Сенегалец легко разобрался, оказавшись на рандеву с голкипером, но боковой арбитр сразу же поднял флажок. А главный арбитр согласился – офсайд. Но активность Мане принесла свои плоды. Садио пробил, попал в руку Яго Сантосу, и наступила пауза. Арбитры долго смотрели повторы, в итоге решив, что нужно поставить пенальти.

К «точке» подошёл Криштиану Роналду, сильно пробил в угол и отличился – 0:1. Аль-Асби кинулся в нужную сторону, но не достал. А для португальца этот матч стал девятым кряду, в котором он отметился забитым голом. После гола «Аль-Насра» игра немного успокоилась, в первом тайме более ничего не случилось бы, но арбитр добавил шесть минут. И как раз в компенсированное время Карлос Жуниор ускорился на передачу Диалло, получив по ногам от Лапорта.

Опять долгая пауза, опять обсуждение и опять пенальти. Янник Карраско с 11 метров пробил аккурат в левый угол, переиграв Валида – 1:1. «Аль-Шабаб» оформил гол «в раздевалку», «Аль-Наср» же ответил мячом «из раздевалки». Алекс Теллес с правого фланга покатил на Талиску, Андерсон с подступов к штрафной площади сильно пробил. Аль-Асби дотянулся, но отразил мяч аккурат в угол собственных ворот – 1:2.

У «Аль-Шабаба» самым активным был Карраско. Янник то навесит очень круто – Карлос Жуниор пробьёт мимо, то сам пальнёт со средней дистанции – обкрутит воротам на пару сантиметров. Слишком придавил соперника «Аль-Шабаб», второй гол хозяев всё же случился. Ракитич подал от угла поля – гости отбились. Мяч подобрал Хабиб Диалло, далее простреливший на дальнюю штангу. Карлос Жуниор наконец опередил Алавжами, в касание пробив мимо голкипера – 2:2.

Доигрался «Аль-Наср», упустил нити игры и почти упустил победу. Благо, смогли гости включиться в самом конце матча. Аль-Хайбари выдал проникающую передачу через центр, Андерсон Талиска выскочил на рандеву и проткнул мяч мимо голкипера – 2:3. Последним событием в матче стало удаление Радифа за вторую жёлтую карточку, хозяева последние секунды отбегали в меньшинстве. «Аль-Наср» побеждает на флажке и продолжает погоню за «Аль-Хилялем» Малкома.