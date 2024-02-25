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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Криштиану Роналду забил в девятом матче кряду, Талиска оформил дубль, или как «Аль-Наср» переборол «Аль-Шабаб»

25 Февраля 2024 • 22:09 Комментировать (1)
Аль-Шабаб Эр-Рияд
2:3
Аль-Наср Эр-Рияд

«Аль-Наср» и «Аль-Шабаб» сыграли в рамках чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Матч 21-го тура состоялся 25 февраля в городе Эр-Рияд.

Протокол игры  
Аль-Шабаб Эр-Рияд2:3Аль-Наср Эр-Рияд
  20'Роналду Криштиану (0:1)
(1:1) Карраско Янник45'  
  47'Талиска Андерсон (1:2)
(2:2) Карлос XI67'  
  87'Талиска Андерсон (2:3)
Аль-Абси МохаммедАль-Шарари Надер Абдулла  90'Сантос ЯгоСаисс Ромен  52'Аль-Ями ХамадАль-Харби МотебКуэльяр ГуставоРакитич ИванДиалло Хабиб 79' (Хади Радиф Абдулла ( 79') Карраско Янник  26' 86' (Аль-Монассар Хусейн ( 86') Карлос XI 79' (Аль-Джувайр Мусаб ( 79')
Запасные: Малайека МустафаАльсади НавафОмар Канабах МаджедШарахили РиядАль-Ями МохаммедАльсебьяни Хусейн
Валид АбдуллаАлавжами Али 76' (Аль-Бушайль Наваф ( 76') Аль-Амри АбдулелаЛапорт ЭмерикТеллес АлексАль-Хайбари АбдуллаБрозович МарселоТалиска АндерсонОтавио Эдмилсон 76' (Аль-Наджи Сами ( 76') Мане Садио 83' (Яхья Айман ( 83') Роналду Криштиану
Запасные: Аль-Алива АбдулазизКассем МохаммедАль-Фатил Мохаммед IIАль-Сулейхим АбдулмаджидАль-Хассан АлиАфанди Фарис
25 февраля. Стадион "Стадион принца Фейсала бин Фахда".

 

Выходит на финишную прямую чемпионат Саудовской Аравии по футболу. «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср» оторвались, скорее всего, именно это команды разыграют золото. Команда Криштиану Роналду вообще отлично себя чувствует в этом году, у «Аль-Насра» восемь побед подряд в официальных матчах, а в национальном чемпионате последняя потеря очков вообще состоялась в октябре месяце. И в гостевой игре против «Аль-Шабаба» клуб Криштиану значился явным фаворитом.

Луиш Каштру на матч с «Аль-Шабабом» в старте выпустил всех легионеров-звёзд: Криштиану Роналду, Лапорт, Теллес, Брозович, Талиска и Мане. На скамейке запасных остались только саудиты. Ну и эти звёзды «зарешали», что стало довольно ожидаемым исходом. Началось всё с дриблинга Талиски, Андерсон накрутил сразу трёх соперников, откинул мяч Брозовичу, а Марцело пальнул со средней дистанции. Аль-Асби парировал с трудом.

Вскоре прилетела и разящая контратака «Аль-Насра», завершил которую Садио Мане. Сенегалец легко разобрался, оказавшись на рандеву с голкипером, но боковой арбитр сразу же поднял флажок. А главный арбитр согласился – офсайд. Но активность Мане принесла свои плоды. Садио пробил, попал в руку Яго Сантосу, и наступила пауза. Арбитры долго смотрели повторы, в итоге решив, что нужно поставить пенальти.

К «точке» подошёл Криштиану Роналду, сильно пробил в угол и отличился – 0:1. Аль-Асби кинулся в нужную сторону, но не достал. А для португальца этот матч стал девятым кряду, в котором он отметился забитым голом. После гола «Аль-Насра» игра немного успокоилась, в первом тайме более ничего не случилось бы, но арбитр добавил шесть минут. И как раз в компенсированное время Карлос Жуниор ускорился на передачу Диалло, получив по ногам от Лапорта.

Опять долгая пауза, опять обсуждение и опять пенальти. Янник Карраско с 11 метров пробил аккурат в левый угол, переиграв Валида – 1:1. «Аль-Шабаб» оформил гол «в раздевалку», «Аль-Наср» же ответил мячом «из раздевалки». Алекс Теллес с правого фланга покатил на Талиску, Андерсон с подступов к штрафной площади сильно пробил. Аль-Асби дотянулся, но отразил мяч аккурат в угол собственных ворот – 1:2.

У «Аль-Шабаба» самым активным был Карраско. Янник то навесит очень круто – Карлос Жуниор пробьёт мимо, то сам пальнёт со средней дистанции – обкрутит воротам на пару сантиметров. Слишком придавил соперника «Аль-Шабаб», второй гол хозяев всё же случился. Ракитич подал от угла поля – гости отбились. Мяч подобрал Хабиб Диалло, далее простреливший на дальнюю штангу. Карлос Жуниор наконец опередил Алавжами, в касание пробив мимо голкипера – 2:2.

Доигрался «Аль-Наср», упустил нити игры и почти упустил победу. Благо, смогли гости включиться в самом конце матча. Аль-Хайбари выдал проникающую передачу через центр, Андерсон Талиска выскочил на рандеву и проткнул мяч мимо голкипера – 2:3. Последним событием в матче стало удаление Радифа за вторую жёлтую карточку, хозяева последние секунды отбегали в меньшинстве. «Аль-Наср» побеждает на флажке и продолжает погоню за «Аль-Хилялем» Малкома.
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Криштиану Роналду Аль-Шабаб Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
25 Февраля 2024 в 22:31
ай малацы роналдавцы.. факто-с.. )))
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