Роналду реализовал пенальти в дерби с «Аль-Шабабом»

Сегодня, 25 февраля, «Аль-Наср» встречается на выезде с «Аль-Шабабом» в рамках 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Автором первого забитого гола в матче стан португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который открыл счёт на 20-й минуте встречи, реализовав одиннадцатиметровый удар.

В нынешнем сезоне 39-летний Роналду забил уже 28-й гол. Кроме того, на счету форварда 11 результативных передач в 29 встречах.

Следить за ходом дальнейших событий поединка между «Аль-Шабабом» и «Аль-Насром» можно в подробной текстовой трансляции, которая доступна на портале LiveResult.