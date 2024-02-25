​Роналду – в основе «Аль-Насра» на матч саудовской лиги

В воскресенье «Аль-Наср» проведёт очередной матч в рамках чемпионата Саудовской Аравии. Соперником команды Криштиану Роналду будет «Аль-Шабаб».

Стоит отметить, что звёздный Криштиану Роналду выйдет на футбольное поле с первых минут. Также в стартовом составе «Аль-Насра» оказались такие звёзды футбола, как Садио Мане, Марсело Брозович и Эмерик Лапорт.

Ознакомиться в полными составами команд, а также следить за развитием событий в матче «Аль-Шабаб» - «Аль-Наср» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

Напомним, что Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с начала 2023 года.

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