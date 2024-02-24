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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Роналду подбадривают на тренировках «Аль-Насра» реаловскими «кричалками»

24 Февраля 2024 • 19:55 Комментировать

Забавный эпизод произошёл в ходе очередной тренировки Криштиану Роналду, который уже более года как выступает в Саудовской Аравии за местный «Аль-Наср». Кто-то из партнеров решил подбодрить португальского нападающего кричалкой, хорошо ему знакомой по мадридскому «Реалу» - Vamos, Remontada, Madrid! Роналду отреагировал на эту ностальгическую ноту положительно - очевидно, что с «Реалом» его связывают очень даже приятные воспоминания.

Напомним, что в испанской столице Роналду радовал болельщиков целых девять лет, с 2009 по 2018 год, после чего еще три года отыграл в туринском «Ювентусе».


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Реал Мадрид Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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