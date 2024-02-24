Бензема положил конец всем слухам о возвращении в Европу

Бывший нападающий мадридского «Реала», а ныне игрок саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема прокомментировал слухи о возможном возвращении в Европу.

«Я вернулся в состав команды, чувствую себя намного лучше. Слухи о моем отъезде из Саудовской Аравии не соответствуют действительности. Меня здесь все устраивает. Нет никаких проблем с главным тренером. Все новости о моем желании переехать в Европу – ложь. Я счастлив в «Аль-Иттихаде», - передает слова Карима Goal.com.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Карим провел 16 матчей, забил девять мячей и отдал пять ассистов.