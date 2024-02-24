Деку назвал сильные стороны праймового Роналду

Бывший футболист, а ныне спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку высказал мнение о нападающем сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Роналду отличался от остальных игроков, которые вместе с ним выходили на поле. Меня поражали его навыки, скорость, то, как он играл. Он очень интенсивно действовал на поле. Криштиану изматывал защитников, не давал им спокойно дышать. Такого я не видел в исполнении других футболистов», - передает слова Деку FourFourTwo.

С января 2023 года Роналду является игроком «Аль-Насра». В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии нападающий сыграл 19 матчей, забил 21 гол и отдал девять ассистов.