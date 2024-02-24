Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал две фотографии в спортзале со своим сыном Криштиану Роналду – младшим (13 лет). На фото они оба позируют без футболок и демонстрируют прекрасную физическую форму.

«Сегодня с моим партнером», — поделился Криштиану со своими более чем 622 миллионами подписчиков в запрещённой в России соцсети.

Фотографии Роналду собрали за 1 день более 17 миллионов лайков. Криштиану-младший выступает за юношескую команду «Аль-Наср», где и его отец.

Три года назад, на церемонии вручения наград Global Soccer Awards Роналду говорил о своём сыне: «Посмотрим, станет ли он великим игроком, но пока я этого не вижу. Я к нему строг. Иногда он пьёт газированные напитки и есть картошку фри. Он знает, что мне это не нравится. Когда я говорю, что после подобного вреда нужно приводить тело в порядок в холодной воде, то ему это не нравится. Но ему всего 10 лет, это нормально».