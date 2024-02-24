Тренер «Аль-Насра» высказался о Криштиану Роналду

Наставник саудовского «Аль-Насра» Луиш Каштру поведал о работе со звездным форвардом Криштиану Роналду.

«Я пришел в этот клуб за престижем и тем, чтобы поработать с лучшим футболистом мира. Это очень важно для меня. С Роналду легко работать на тренировках. Чем лучше игрок, тем легче с ним взаимодействовать», - передает слова специалиста Al Nassr Zone в социальных сетях.

Криштиану выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. В нынешнем сезоне 39-летний бомбардир провел 28 матчей, в которых отметился 27 забитыми мячами и 11 голевыми передачами. Контракт Роналду рассчитан до лета 2025 года.