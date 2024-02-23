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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Стало известно, сколько денег заработал Роналду за год в «Аль-Насре»

23 Февраля 2024 • 09:22 Комментировать

Названа сумма, которую заработал звездный форвард Криштиану Роналду за один год в саудовском «Аль-Насре». Как информирует таблоид The Sun, 39-летний португалец пополнил свой банковский счет на 238,9 миллиона евро.

Источник отмечает, что в эту сумму включены зарплата Криштиану, премиальные выплаты и спонсорские контракты.

Криштиану присоединился к «Аль-Насру» в январе прошлого года. Нападающий заключил трудовой договор до лета 2025 года.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду сыграл 19 матчей, в которых забил 21 гол и получил девять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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