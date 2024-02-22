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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​«Аль-Наср» охарактеризовал игру Роналду

22 Февраля 2024 • 15:13 Комментировать

«Аль-Наср» пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов Азии, обыграв «Аль-Фейху» со счётом 3:0 по сумме двух матчей. Звёздный нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил по голу в обеих играх. После ответного поединка пресс-служба клуба опубликовала фотографию радостного Роналду, который смотрит на трибуну и демонстрирует жест.

«Любовное письмо миру», - так подписал фотографию «Аль-Наср».

Действующий контракт 39-летнего Криштиану Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до конца сезона 2024/2025. За саудовский клуб португалец выступает с начала 2023 года.

​Роналду показал партнёра по тренировке

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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