Криштиану Роналду не устаёт работать над собой. В среду «Аль-Наср» пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов Азии, а в четверг утром звёздный португалец поработал в тренажёрном зале. На этот раз Роналду занимался не сам, а со своим сыном – с Криштиану-младшим. Соответствующее фото 39-летний футболист опубликовал в социальных сетях.

«Сегодня с моим партнёром», - так подписал Роналду с сыном.

Ближайший матч «Аль-Наср» проведёт в воскресенье, 25 февраля. В этот день Криштиану Роналду и компания будут играть против «Аль-Шабаба» в чемпионате Саудовской Аравии.