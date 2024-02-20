Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сделал очередную публикацию в социальных сетях. Португалец опубликовал фотографию, на которой он смеётся во время тренировочного занятия.

«Хорошая энергетика», - так подписал 39-летний Роналду фотографию.

В настоящий момент «Аль-Наср» готовится к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов Азии против «Аль-Фейхи». Команды сыграют в среду, 21 февраля. В первом матче «Аль-Наср» отпраздновал гостевую победу со счётом 1:0.

Напомним, что Криштиану Роналду играет за «Аль-Наср» с начала 2023 года. Его контракт рассчитан до конца сезона 2024/2025.

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