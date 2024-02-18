​Моуринью может получить работу в Саудовской Аравии

Известный тренер Жозе Моуринью месяц назад остался без клубной прописки после увольнения из «Ромы» по причине плохих результатов. Как сообщает портал Goal, ссылаясь на журналиста Руди Галлети, португальского специалиста в следующем сезоне хотят видеть в Саудовской Аравии. При этом непонятно, какой из клубов может возглавить Моуринью. Отмечается, что «Аль-Шабаб», который ранее связывали с Жозе, теперь на Особенного не претендует, поскольку бюджет клуба не был утверждён.

В прошлом году Моуринью признавался, что у него на руках было грандиозное предложение из Саудовской Аравии.

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