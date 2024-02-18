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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Моуринью может получить работу в Саудовской Аравии

18 Февраля 2024 • 17:46 Комментировать

Известный тренер Жозе Моуринью месяц назад остался без клубной прописки после увольнения из «Ромы» по причине плохих результатов. Как сообщает портал Goal, ссылаясь на журналиста Руди Галлети, португальского специалиста в следующем сезоне хотят видеть в Саудовской Аравии. При этом непонятно, какой из клубов может возглавить Моуринью. Отмечается, что «Аль-Шабаб», который ранее связывали с Жозе, теперь на Особенного не претендует, поскольку бюджет клуба не был утверждён.

В прошлом году Моуринью признавался, что у него на руках было грандиозное предложение из Саудовской Аравии.

​Моуринью оштрафовали за давние нарушения в период работы в «Реале»

Моуринью резко высказался о боссах «Ромы», которые его уволили

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Евро-Футбол.Ру,
Жозе Моуринью Саудовская Аравия
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