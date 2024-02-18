Бензема возвращается

Нападающий Карим Бензема вернулся к тренировкам в общей группе «Аль-Иттихада» после разговора с тренером Марсело Гальярдо. 36-летний француз должен попасть в заявку команды на воскресный матч против «Аль-Рияда», пишет Marca.

Ранее Бензема пропустил несколько матчей команды. Сообщалось, что у опытного форварда имеются разногласия с Гальярдо.

В последний раз Карим Бензема играл за «Аль-Иттихад» 26 декабря в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Насра».

Напомним, что Бензема перебрался в «Аль-Иттихад» прошлым летом после долгих лет выступлений за «Реал».