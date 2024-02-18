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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Неймар встретился с экс-одноклубником по «Барселоне»

18 Февраля 2024 • 10:44 Комментировать

Звездный бразильский нападающий Неймар встретился с бывшим партнером по каталонской «Барселоне» Иваном Ракиттичем. Об этом форвард сообщил посредством своих социальных сетей.

«Большая радость встретить тебя, брат. Никогда не упускайте такие возможности. Будем наслаждаться нашим новым футбольным домом вместе», - оставил сообщение бразилец в соцсети.

Напомним, что Неймар выступает за саудовский «Аль-Хиляль», а Ракитич зимой перебрался в «Аль-Шабаб».

Бразилец и хорват вместе выступали за «сине-гранатовых» в период с 2014 по 2017 год. Вместе они выиграли Лигу чемпионов и Ла Лигу.

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