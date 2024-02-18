Роналду в огне: он забивает 23 года подряд

С 2002 года Роналду не уходил с поля без забитых голов, став лучшим бомбардиром в 2023 году с 54 мячами.

5 февраля Криштиану Роналду исполнилось 39 лет. Португалец всю жизнь ставит перед собой цели и успешно достигает их. В 2002 году, когда ему было 17 лет, он оформил дубль в чемпионате Португалии за «Спортинг» против «Морейренсе». Это были его первые официальные мячи.

Спустя 21 год Роналду продолжает забивать. Сам же 39-летний говорил: «Я всё ещё люблю футбол. Даже в моём возрасте я люблю играть, забивать голы и побеждать. Я буду продолжать играть до тех пор, пока мои ноги не скажут: «Криштиану, всё кончено». На данный момент я продолжу соревноваться и помогать команде».

Криштиану стал лучшим бомбардиром в 2023 году, он опередил по количеству голов таких мастодонтов, как Килиан Мбаппе из «ПСЖ» (52 гола) и Эрлинг Холанн из «Манчестер Сити» (50).

В 2024 году он снова забил. В матче против «Аль-Фейха» (1:0) в азиатской Лиге чемпионов. Затем в чемпионате Саудовской Аравии пострадал «Аль-Фатех» (2:1).

Криштиану Роналду – голы за годы