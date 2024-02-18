Роналду в огне: он забивает 23 года подряд

С 2002 года Роналду не уходил с поля без забитых голов, став лучшим бомбардиром в 2023 году с 54 мячами.
5 февраля Криштиану Роналду исполнилось 39 лет. Португалец всю жизнь ставит перед собой цели и успешно достигает их. В 2002 году, когда ему было 17 лет, он оформил дубль в чемпионате Португалии за «Спортинг» против «Морейренсе». Это были его первые официальные мячи.
Спустя 21 год Роналду продолжает забивать. Сам же 39-летний говорил: «Я всё ещё люблю футбол. Даже в моём возрасте я люблю играть, забивать голы и побеждать. Я буду продолжать играть до тех пор, пока мои ноги не скажут: «Криштиану, всё кончено». На данный момент я продолжу соревноваться и помогать команде».
Криштиану стал лучшим бомбардиром в 2023 году, он опередил по количеству голов таких мастодонтов, как Килиан Мбаппе из «ПСЖ» (52 гола) и Эрлинг Холанн из «Манчестер Сити» (50).
В 2024 году он снова забил. В матче против «Аль-Фейха» (1:0) в азиатской Лиге чемпионов. Затем в чемпионате Саудовской Аравии пострадал «Аль-Фатех» (2:1).
Криштиану Роналду – голы за годы
- 2002 – 5 голов
- 2003 – 1 гол
- 2004 – 13 голов
- 2005 – 15 голов
- 2006 – 25 голов
- 2007 – 34 гола
- 2008 – 35 голов
- 2009 – 30 голов
- 2010 – 48 голов
- 2011 – 60 голов
- 2012 – 63 гола
- 2013 – 69 голов
- 2014 – 61 гол
- 2015 – 57 голов
- 2016 – 55 голов
- 2017 – 53 гола
- 2018 – 49 голов
- 2019 – 39 голов
- 2020 – 44 гола
- 2021 – 47 голов
- 2022 – 16 голов
- 2023 – 54 гола
- 2024 – 1 гол
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