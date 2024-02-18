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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду обратился к «Аль-Насру» после победы

18 Февраля 2024 • 08:55 Комментировать

В поединке 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» отпраздновал победу над «Аль-Фатехом» со счетом 2:1. Нападающий Криштиану Роналду прокомментировал успех своей команды.

«Очередная победа, еще один забитый мяч. «Аль-Наср», нужно продолжать в том же духе», - оставил сообщение 39-летний португальский бомбардир в социальных сетях.

«Аль-Наср» набрал 49 баллов и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата страны. Криштиану принял участие в 27 поединках во всех турнирах, в которых отметился 26 забитыми мячами и 11 голевыми передачами. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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