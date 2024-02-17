Роналду забил команде Билича: «Аль-Наср» потерял вратаря и не без проблем справился с «Аль-Фатехом»

В своём первом матче 2024 года в рамках чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» встречался у себя дома с «Аль-Фатехом». Криштиану Роналду появился в стартовом составе хозяев.

Из-за Кубка Азии в Саудовской Про-лиге получился большой перерыв в январе – первой половине февраля. Впрочем, клубы даром время не теряли и проводили товарищеские матчи. Правда, у «Аль-Насра» не состоялись два изначально запланированных спарринга с китайскими клубами. Зато в феврале «Аль-Наср» по-товарищески (или по-контрольному) без Роналду разгромил «Интер Майами» и с Роналду потерпел поражение от «Аль-Хиляля».

В минувшую среду «Аль-Наср» вернулся в официальный ритм, проведя матч в рамках плей-офф Лиги чемпионов АФК. В первой встрече двухматчевого противостояния 1/8 финала с «Аль-Фейхой» команда из Эр-Рияда одержала победу. Единственный гол тогда во втором тайме забил Роналду. Понятно, что большинство надежд у «Аль-Насра» связано именно с Криштиану. Но по силам ли ему с партнёрами ликвидировать большое отставание от «Аль-Хиляля»?

Накануне отчётного матча оно составляло восемь очков. Свою игру двадцатого тура «Аль-Хиляль» проведёт завтра против «Аль-Раеда» из Бурайды. Ну а пока «Аль-Наср» встречался дома с «Аль-Фатехом», который тренирует бывший наставник сборной Хорватии и московского «Локомотива» Славен Билич. Хозяевам потребовалось немного меньше трети часа игры, чтобы открыть счёт. Если Талиске после заброса Отавио не хватило точности, то дальше своё веское слово сказал кратный обладатель «Золотого мяча».

Султан Ганам оформил прострел с правого фланга, и Роналду замкнул его в сетку (1:0). Таким образом Криштиану забил свой первый гол в саудовском чемпионате в 2024 году. Но радость его была недолгой. К тридцатой минуте гости восстановили статус-кво. Салем аль-Наджи чётко приложился с подбора после штрафного и поразил девятку (1:1). Этот гол пропустил уже не получивший травму вратарь «Аль-Насра» Рахид Алаа Наджар, а заменивший его Абдулла Валид.

Через несколько минут Роналду получил шанс отличиться со второго этажа, но не воспользовался им, пробив выше створа. В компенсированное время первого тайма полузащитник сборной Армении Лукас Селараян угрожал рамке «Аль-Насра», однако Валид в том эпизоде сохранил валидность своих ворот. Кстати, в турнирной таблице «Аль-Фатех» подходил к матчу с «Аль-Насром» на седьмом месте. То есть ничья команду Луиша Каштру никак не устраивала.

На старте второго тайма хозяева снова едва не оказались в статусе догоняющих. Бывший игрок «Барселоны» Кристиан Тельо прострелил слева, Валид отбил мяч перед собой, Джанини ударил в штангу, и Селараян потом ещё добавил с рикошетом выше створа. Спустя несколько минут Данини не переиграл Валида. Смог выстоять коллектив хозяев, ну а потом уже он проявил класс и вырвал себе победу.

Не Криштиану Роналду забил решающий гол, но тоже португалец. Султан Ганам записал на свой счёт вторую результативную передачу. Он навесил с правого фланга, и Эдмилсон Отавио головой в падении послал мяч по назначению (2:1). Старался «Аль-Наср» забить ещё. Активничал Мане, стремившийся находить своими передачами Криштиану. Уже в добавленное время Роналду пробивал опасно, и вытащил его удар Ринне. «Аль-Наср» сократил отставание от первого места до пяти очков и ждёт, вернёт ли себе завтра восьмиочковый отрыв «Аль-Хиляль», который сыграет с «Аль-Раедом».

Кирилл Иванцов