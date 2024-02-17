Гол Роналду помог «Аль-Насру» одолеть «Аль-Фатех»

В 20-м туре чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» принимал середняков из «Аль-Фатеха». На 17-й минуте справа Султан аль-Ганам прострелил в штрафную на Криштиану Роналду, который в противоход вратарю пробил в ближний угол. У соперника сработал штрафной удар, навес перехватила оборона, а Салем аль-Наджи метров с 15 попал в девятку - 1:1. Роналду едва не оформил дубль, удар головой после корнера лишь немного неточный по высоте.

Только начался второй тайм, как Жорже Джанини на добивании попал в штангу, а Лукас Селараян с трех метров пробил выше. Аль-Ганам снова выдал голевой навес справа, на сей раз в падении результативно головой нанес удар Отавио.

«Аль-Наср» до четырех очков сократил отставание от лидирующего «Аль-Хиляля».