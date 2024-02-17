Гол Роналду помог «Аль-Насру» одолеть «Аль-Фатех»

В 20-м туре чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» принимал середняков из «Аль-Фатеха». На 17-й минуте справа Султан аль-Ганам прострелил в штрафную на Криштиану Роналду, который в противоход вратарю пробил в ближний угол. У соперника сработал штрафной удар, навес перехватила оборона, а Салем аль-Наджи метров с 15 попал в девятку - 1:1. Роналду едва не оформил дубль, удар головой после корнера лишь немного неточный по высоте.
Только начался второй тайм, как Жорже Джанини на добивании попал в штангу, а Лукас Селараян с трех метров пробил выше. Аль-Ганам снова выдал голевой навес справа, на сей раз в падении результативно головой нанес удар Отавио.
«Аль-Наср» до четырех очков сократил отставание от лидирующего «Аль-Хиляля».
Протокол игры
|(1:0) Роналду Криштиану17'
|29'Аль-Наджи Салем (1:1)
|(2:1) Отавио Эдмилсон72'
Алаа Наджар Рахид26' (Валид Абдулла (26') •Аль-Ганам Султан81' (Аль-Амри Абдулела (81') •Алавжами Али•Лапорт Эмерик•Теллес Алекс•Аль-Хайбари Абдулла•Брозович Марсело• 14'Талиска Андерсон•Отавио Эдмилсон90' (Аль-Наджи Сами (90') •Мане Садио•Роналду Криштиану
Ринне Якоб•Аль-Зубайди Али•Денайер Джейсон•Саадан Маруан• 79'Аль-Наджи Салем• 30'Бендебка Софиан89' (Алавжани Касим (89') •Мухтар Али•Батна Мурад• 53'Селараян Лукас•Тельо Кристиан 78'79' (Аль-Шурафа Саад (79') •Джанини Жорже68' (Аль-Хассан Аббас Садик (68')
17 февраля. Стадион "Аль-Аввал Парк".
Бан пользователя