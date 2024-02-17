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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Гол Роналду помог «Аль-Насру» одолеть «Аль-Фатех»

17 Февраля 2024 • 22:04 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
2:1
Аль-Фатех

В 20-м туре чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» принимал середняков из «Аль-Фатеха». На 17-й минуте справа Султан аль-Ганам прострелил в штрафную на Криштиану Роналду, который в противоход вратарю пробил в ближний угол. У соперника сработал штрафной удар, навес перехватила оборона, а Салем аль-Наджи метров с 15 попал в девятку - 1:1. Роналду едва не оформил дубль, удар головой после корнера лишь немного неточный по высоте.

Только начался второй тайм, как Жорже Джанини на добивании попал в штангу, а Лукас Селараян с трех метров пробил выше. Аль-Ганам снова выдал голевой навес справа, на сей раз в падении результативно головой нанес удар Отавио.

«Аль-Наср» до четырех очков сократил отставание от лидирующего «Аль-Хиляля».

Протокол игры  
Аль-Наср Эр-Рияд2:1Аль-Фатех
(1:0) Роналду Криштиану17'  
  29'Аль-Наджи Салем (1:1)
(2:1) Отавио Эдмилсон72'  
Алаа Наджар Рахид 26' (Валид Абдулла ( 26') Аль-Ганам Султан 81' (Аль-Амри Абдулела ( 81') Алавжами АлиЛапорт ЭмерикТеллес АлексАль-Хайбари АбдуллаБрозович Марсело  14'Талиска АндерсонОтавио Эдмилсон 90' (Аль-Наджи Сами ( 90') Мане СадиоРоналду Криштиану
Запасные: Аль-Алива АбдулазизАль-Бушайль НавафАль-Фатил Мохаммед IIАль-Сулейхим АбдулмаджидАль-Хассан АлиЯхья Айман
Ринне ЯкобАль-Зубайди АлиДенайер ДжейсонСаадан Маруан  79'Аль-Наджи Салем  30'Бендебка Софиан 89' (Алавжани Касим ( 89') Мухтар АлиБатна Мурад  53'Селараян ЛукасТельо Кристиан  78' 79' (Аль-Шурафа Саад ( 79') Джанини Жорже 68' (Аль-Хассан Аббас Садик ( 68')
Запасные: Аль-Харби ФахадАль-Саид МохаммедАль-Масуд АлиАль-Муса НоухАль-Дахим АммарАль-Энази Валид
17 февраля. Стадион "Аль-Аввал Парк".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Аль-Фатех Аль-Наср Эр-Рияд

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