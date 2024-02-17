​Роналду забил первый гол «Аль-Насра» в чемпионате в 2024 году

В субботу в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Наср» играет против «Аль-Фатеха». Счёт в этом матче был открыт на 17-й минуте, когда голом отметился звёздный нападающий Криштиану Роналду. Таким образом, португалец стал автором первого гола «Аль-Насра» в саудовской лиге в 2024 году.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче «Аль-Насра» можно в подробной текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

Напомним, что Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром 2024 календарного года – португалец наколотил 54 гола. За «Аль-Наср» Криштиану выступает с начала 2023 года.

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