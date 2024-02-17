​Стало известно, как девушка Роналду отреагировала на цензуру её ягодиц в Иране

Иранская газета заретушировала ягодицы девушки Криштиану Роналду Джорджины Родригес на семейной фотографии футболиста. Дело явно в том, что округлые формы модели попали под цензуру.
Согласно информации The Sun, Джорджина осталась недовольна ситуацией с фотографией.
«Джорджина Родригес очень зла. Она очень много работает ради своего тела и очень гордится своими формами. Это показывает, что взгляд на женщин в некоторых частях мира разный. Это же просто ягодицы», - такой комментарий дал неназванный источник.
Криштиану Роналду с начала прошлого года выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср».
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