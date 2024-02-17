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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Ягодицы девушки Роналду попали под цензуру в Иране фото

17 Февраля 2024 • 19:31 Комментировать

В начале месяца Криштиану Роналду отмечал свой 39-й день рождения. По этому случаю звёздный футболист «Аль-Насра» публиковал фотографию в кругу семьи. Эту фотографию разместила иранская газета Hamshahri. При этом фото было немного изменено – иранцы заретушировали ягодицы Джорджины Родригес – девушки Роналду. Очевидно, что выпуклые формы модели попали под цензуру.

С начала 2023 календарного года Криштиану Роналду выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср». Действующий контракт португальца рассчитан до конца сезона 2024/2025. Летом Роналду выступит на чемпионате Европы со сборной Португалии.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Джорджина Родригес Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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