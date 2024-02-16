Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

Моуринью рассказал, как нужно работать с Роналду

16 Февраля 2024 • 11:51 Комментировать

Бывший тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью объяснил, как нужно работать с нападающим Криштиану Роналду. Напомним, под руководством португальца 5-кратный обладатель «Золотого мяча» ранее выиграл чемпионат и Кубок Испании.

«Нет смысла давать Роналду мотивацию, прививать амбиции и чувство ответственности, всё это у него уже есть. Криштиану нужно лишь объяснять некоторые тактические моменты, а затем позволять ему наслаждаться и играть в футбол», – сказал Моуринью в беседе с FIVE.

Роналду в данный момент выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср», где зарабатывает порядка 200 миллионов евро в год.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Жозе Моуринью Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Барселона» выставила на трансфер двух игроков, которые прибыли полтора года назад Фердинанд считает, что только два клуба могут выиграть Лигу чемпионов в текущем сезоне Роналду выбросил медаль фанатам - он не любит быть вторым ​Слова Беллингема расшифровали по губам – звезду «Реала» могут наказать Гути дал совет «Реалу» по Мбаппе ​Назван фаворит на получение «Золотого мяча» в 2024 году Мбаппе может стать огромной проблемой для «Реала» ​Три топ-игрока хотят покинуть «Баварию» из-за Тухеля «Барселона» выбирает замену Хави из трёх тренеров - Клопп и Гвардиола отсеяны Экс-игрок «Ливерпуля» назвал главный недостаток Хаби Алонсо
«Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде Пенальти Иммобиле и удаление Упамекано: «Бавария» пошла под откос и тухло проиграла «Лацио»
Спортивные новости
СКА добыл четвёртую подряд победу в КХЛ, одолев «Салават Юлаев» Каменский похвалил хоккеистов молодёжной сборной России за письмо IIHF Канарейкин: Кучеров — ярчайшая звезда нашего хоккея Свищёв — об отстранении сборной России по хоккею: «В НХЛ наши ребята играют и это никого не беспокоит» Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в домашнем матче с «Колорадо» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
16.02.24 в 17:00
Дамак Дамак
Аль-Шабаб Эр-Рияд Аль-Шабаб Эр-Рияд
Видео
16.02.24 в 20:00
Аль-Ахдуд Аль-Ахдуд
Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда
Видео
16.02.24 в 20:00
Аль-Вахда Мекка Аль-Вахда Мекка
Аль-Таи Аль-Таи
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Февраля
11:51 · Саудовская Аравия
Моуринью рассказал, как нужно работать с Роналду
15 Февраля
18:56 · Саудовская Аравия
Неймар приступил к тренировкам после тяжёлой травмы
18:18 · Саудовская Аравия
​Эксперты оценили шансы Роналду выиграть чемпионат Саудовской Аравии 1
15:12 · Саудовская Аравия
​Джорджина показала, что Роналду подарил ей на День влюблённых фото
08:50 · США. МЛС
Роналду догнал Месси по голам без учёта пенальти - названы точные данные
01:06 · Саудовская Аравия
Роналду забивает уже 23 года подряд
14 Февраля
23:39 · Португалия. Примейра-лига
Роналду сыграл тысячный матч на клубном уровне
21:04 · Испания. Ла Лига
Клубы из Саудовской Аравии и МЛС нацелились на защитника «Реала» слухи
11:13 · Испания. Ла Лига
Аспас может уехать в лигу, где играет Роналду
13 Февраля
23:41 · Англия. Премьер-лига
Слимани: «Это я посоветовал Марезу уехать в Саудовскую Аравию»
19:18 · Саудовская Аравия
Роналду выбросил медаль фанатам - он не любит быть вторым 2
17:49 · США. МЛС
​У Роналду больше шансов выиграть «Золотой мяч», чем у Месси – портал
15:37 · Англия. Премьер-лига
Жена Мареза рассказала о резком решении игрока переехать в Саудовскую Аравию
12 Февраля
22:06 · Саудовская Аравия
«Аль-Хиляль» сообщил о возвращении Неймара
09:38 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Сочи» Джорджевич перешёл в клуб «Абха» официально
Все новости