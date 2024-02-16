Моуринью рассказал, как нужно работать с Роналду

Бывший тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью объяснил, как нужно работать с нападающим Криштиану Роналду. Напомним, под руководством португальца 5-кратный обладатель «Золотого мяча» ранее выиграл чемпионат и Кубок Испании.

«Нет смысла давать Роналду мотивацию, прививать амбиции и чувство ответственности, всё это у него уже есть. Криштиану нужно лишь объяснять некоторые тактические моменты, а затем позволять ему наслаждаться и играть в футбол», – сказал Моуринью в беседе с FIVE.

Роналду в данный момент выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср», где зарабатывает порядка 200 миллионов евро в год.